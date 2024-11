Pasquale Giampà, detenuto al regime del carcere duro, è considerato esponente di primo piano della cosca. La sua collaborazione potrebbe aprire nuovi scenari

In molti potrebbero cominciare a tremare. Tra le fila dei collaboratori di giustizia appartenenti al clan Giampà si aggiunge Pasquale Giampà, 52 anni, soprannominato ‘Millelire’. Per gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella cosca facendo parte della cosiddetta ‘Commissione’. Potrebbe dunque far luce su molti degli omicidi e degli atti criminali compiuti a Lamezia.



Coinvolto in numerose operazioni, le ultime ‘Medusa’ e ‘Perseo’, su Pasquale Giampà, cugino di Francesco Giampà, “il professore”, pesano diverse condanne, tra cui un ergastolo.