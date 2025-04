Si sono concluse le elezioni per il Consiglio Giudiziario di Catanzaro, con la seguente ripartizione dei seggi: 5 seggi per la lista dí Magistratura Indipendente; 3 seggi per la lista AreaDg, 1 seggio per la lista Unicost (che non ha usato questo nome ufficialmente) e 1 seggio per una lista indipendente.

Gli eletti

Tra gli eletti, ci sono alcuni nomi noti nel mondo della giustizia calabrese. Tra i pubblici ministeri, Alessandro Riello (M.I.), Saverio Sapia (Area) e Andrea Giuseppe Buzzelli (lista indipendente) hanno ottenuto un seggio.

Tra i giudici, Alfonso Scibona (M.I.), Rosamaria Pugliese (M.I.), Carmen Misasi (M.I.), Abigail Mellace (M.I.), Angelina Silvestri (Area), Carmela Tedesco (Area) e Matteo Torretta (Unicost) hanno ottenuto un seggio.

Cosa fanno i Consigli Giudiziari?

«I Consigli Giudiziari si qualificano come organi territoriali dell’autogoverno; svolgono una attività consultiva nei confronti del Csm, redigendo pareri relativi alla progressione di carriera, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati», si legge sul sito del Csm.