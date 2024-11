Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 106 jonica, nel tratto che attraversa il comune di Trebisacce. Due veicoli si sono scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento, provocando gravi conseguenze. Il bilancio del sinistro è pesante: uno dei conducenti coinvolti è stato trasportato d'urgenza in ospedale e versa in condizioni critiche. Si tratta di un 22enne di Castrovillari. L'altro automobilista ha riportato ferite lievi ed è stato assistito sul posto dai soccorritori del 118.

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi. I carabinieri sono arrivati sul luogo per gestire la viabilità e avviare le prime indagini al fine di ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e facilitare le operazioni di soccorso.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo la statale, uno dei principali assi viari della zona. Le indagini proseguono per determinare con esattezza le cause dello scontro, mentre le condizioni del ferito grave sono monitorate con apprensione dai medici dell'ospedale di riferimento.