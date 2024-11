Un impianto da 32 milioni di euro che produrrà a regime 35 GWh/anno. Sono i numeri di un nuovo parco eolico autorizzato dalla Regione Calabria che dovrebbe sorgere tra i comuni di Petronà e Belcastro. È quanto afferma Giovanni Gasparini, presidente Renco, azienda pesarese che ha ricevuto l'appalto da parte della Società Salinella Eolico (di cui Renco è socio). «Entro l'inizio del 2024 il parco eolico denominato 'Petronà-WP1' sarà completato ed operativo». Secondo la società costruttrice, una volta finito, «disporrà di 6 turbine eoliche, modello Vestas V-126 con un diametro del rotore pari a 126 metri e un'altezza massima, comprese le pale, di 180 metri, determinando una riduzione dell'inquinamento di circa 20.000 tonnellate di CO2 all'anno».

«Renco - è detto in una nota - è un'azienda pesarese fondata da Rinaldo Gasparini nel 1979 per realizzare opere di ingegneria e costruzioni nel settore oil and gas. Il parco eolico Salinella - ha sostenuto Gasparini - rappresenta la perfetta sintesi della nostra attuale strategia basata sulla sostenibilità e le energie alternative. Oltretutto realizzare un'opera dal così grande valore in Italia per noi che abbiamo sempre lavorato all'estero è un punto d'orgoglio».

Il progetto Petronà-WP1 in realtà - riporta ancora la nota - parte da lontano, nel 2010 quando Renco presenta alla Regione Calabria istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto che riceverà ufficialmente il via libera solo 12 anni dopo, nel 2022.