Una motovedetta della Guardia Costiera è giunta in porto a Roccella Jonica con a bordo 80 migranti soccorsi in mare su una barca a vela. Il gruppo è composto da 54 uomini, 11 donne e 15 minori (di cui 7 non accompagnati), di presunte nazionalità iraniana, irachena ed egiziana.

Dopo i primi controlli medici e delle forze dell’ordine i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di primo soccorso e accoglienza gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile comunale.