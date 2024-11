Arriverà nel pomeriggio di domani la nave “Dignity I” di Medici Senza Frontiere con 353 sono uomini e 82 donne, di cui 13 bambini al di sotto dei 5 anni e 110 minori, 92 dei quali non accompagnati

Ennesimo sbarco al porto di Vibo Marina. Arriverà infatti domani la nave “Dignity I” di Medici Senza Frontiere con a bordo 435 persone soccorsi nella giornata di ieri a largo del Mediterraneo.

La nave ha la capacità di ospitare 400 persone, ma a causa della situazione eccezionale di ieri sono state fatte salire a bordo 435 persone tra uomini, donne e bambini. L’équipe medica di MSF a bordo ha assistito persone esauste, con diarrea, disidratazione, febbre, ipotermia e problemi cutanei. Delle persone soccorse dalla Dignity I, 353 sono uomini e 82 donne, di cui 13 bambini al di sotto dei 5 anni e 110 minori (92 dei quali non accompagnati).



In queste ore la nave sta viaggiando per raggiungere il porto di Vibo Marina, dove l’arrivo è previsto per domani pomeriggio alle 18.