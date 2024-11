La Guardia costiera di Crotone ha soccorso 59 persone che si trovavano su un'imbarcazione al vela al largo della Calabria. L'unità navale della capitaneria di porto, nelle prime ore del mattino del giorno di San Silvestro, ha intercettato il natante con a bordo i migranti a circa 20 miglia da Isola Capo Rizzuto.

I migranti, tra cui anche 10 donne e 15 minorenni, sono stati trasferiti a bordo della motovedetta e condotti quindi in sicurezza al porto di Crotone. Gran parte dei migranti arriva dall'Iran (47 persone); tra le persone soccorse anche dieci iracheni e due afgani. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle forze di polizia i migranti sarebbero partiti circa 5 giorni fa dalle coste della Turchia.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone ed eseguite dal personale dell'Ufficio immigrazione della Questura. La Croce rossa italiana ha provveduto a dare assistenza ai migranti sbarcati e condurli al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Le attività di controllo sanitario sono state eseguite dall'equipe dell'Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone costituito appositamente per le emergenze come gli sbarchi: i migranti erano tutti in buone condizioni.