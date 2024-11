La decisione è stata presa dall’ex soprintendente ai beni archeologici Simonetta Bonomi che ha ordinato il blocco almeno fino al 12 maggio, festa della Madonna di Capo Colonna

Crotone - Stop ai lavori su Capo Colonna. Lo ha deciso l’ex soprintendente ai beni archeologici, Simonetta Bonomi, che ha ordinato “al direttore dei lavori, architetto Vincenzo Ammendolia, di disporre una nuova sospensione dei lavori alla ditta appaltatrice fino alla data del pellegrinaggio della Madonna di Capo Colonna da Crotone e comunque fino al 12 maggio compreso”. Secondo quanto dichiarato dalla Bonomi, la protesta messa in atta dai cittadini negli ultimi mesi “impone una nuova pausa di riflessione per stabilire le future modalità di intervento al fine di rendere perfettamente e facilmente reversibile la stesura di magrone”. Inoltre, questa pausa dei lavori porterà anche a “definire la nuova pavimentazione del sagrato stesso, che dovrà riportare in maniera differenziata le evidenze archeologiche sottostanti, messe in luce dalle indagini archeologiche”.

Il blocco dei lavori è comunque temporaneo, infatti, alla richiesta se i lavori riprenderanno dopo la festa , l’ex soprintendente ha risposto: “Si, dovrebbero riprendere”.