La foto è accompagnata dalla frase «c'è chi parla e... chi carica. #cinghialemodeon. Tranquilli ci pensa il cinghiale di Praia». Il primo cittadino rende tutto pubblico: episodio offensivo per la città

«Sono abituato a fare Politica, ma questa giudicate Voi cosa possa essere?». Comincia così il posto con cui il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, rende noto alla cittadinanza un fatto increscioso. In queste ore sulle chat WhatsApp del paese starebbe circolando un fotomontaggio con cui ignoti soggetti hanno posizionato il volto del primo cittadino sul corpo di un cinghiale, con un'eloquente dicitura: «C'è chi parla e... chi carica. #cinghialemodeon. Tranquilli ci pensa il cinghiale di Praia».

Le parole del primo cittadino

«C’è una fazione politica che ha fatto dell’odio nei miei confronti e dei membri della nostra Amministrazione la base del loro programma elettorale - ha scritto ancora il sindaco De Lorenzo . Si Amministra con Lavoro (sconosciuto a chi invia queste foto su WA), Passione e Amore. L’odio lo lasciamo volentieri a chi predispone, avalla e fa girare queste grafiche che sono offensive per l’Istituzione e per il Paese. Se pensate che qualcuno del genere un giorno potrà avere l’onore di Amministrare Praia - conclude -, fatemelo sapere in modo tale da prenderne subito atto! Buona giornata!»