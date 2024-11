Lo ha dichiarato il presidente della regione Mario Oliverio intervenuto, questa mattina, alla giornata dell’infermiere a Cosenza

“Costruiremo finalmente il nuovo ospedale di Cosenza. Questa città merita, così come le altre nella nostra regione, strutture idonee e soprattutto moderne. In grado di offrire servizi appropriati a pazienti, cittadini e tutti quelli che lavorano in questo settore”. Lo ha annunciato il governatore Mario Oliverio che ha partecipato alla giornata dell’infermiere promossa dall’Ipasvi (l’Ordine degli infermieri della provincia di Cosenza) e dal Csv (centri servizi del volontariato) al cine-teatro Tieri di Cosenza. Il presidente della Regione ha poi parlato di “concorso di idee” mentre il commissario Scura, anch’egli intervenuto alla giuornata dell’infermiere, ha annunciato 150 nuove assunzioni di infermieri e 150 Oss oltre alle 107 già dboccate nei giorni scorsi.



Il presidente e coordinatore regionale Ipasvi, Fausto Sposato a termine della giornata ha dichiarato: “Gli infermieri sono una risorsa imprescindibile per la sanità, pubblica e privata. In questa giornata vogliamo lanciare un patto tra regione, Università, Ordini e Collegi proprio per valorizzare i professionisti e fare in modo che si dia inizio ad una nuova fase”.