È tornato a commentare la sua posizione di indagato il presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, all'indomani della richiesta avanzata dalla Procura di rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta denominata Lande Desolate che lo vede indagato per il reato di corruzione e abuso d'ufficio. Ha parlato a margine di una conferenza stampa convocata alla Regione: «Come stanno le cose lo ha già chiarito la Corte di Cassazione - ha precisato Oliverio - quando a valle del ricorso presentato per opporci alla misura cautelare ha confermato che si tratta di un chiaro pregiudizio accusatorio demolendo nelle fondamenta le accuse. Non capisco il perchè si debba sempre rimestare, per creare confusione e per fare scandalismo in maniera gratuita».

Luana Costa