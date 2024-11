Il presidente della Regione Mario Oliverio e il segretario del Pd vibonese Michele Mirabello, esprimono la loro solidarietà al sindaco di Tropea Giuseppe Rodolico, vittima nella notte di una grave intimidazione

Oliverio - Il Presidente della Regione Mario Oliverio ha telefonato al sindaco di Tropea Pino Rodolico per esprimere la più viva solidarietà e vicinanza, a nome proprio e della Regione, per il vile attentato subito. “Si tratta – ha detto Oliverio – di un grave atto intimidatorio ai danni di un amministratore locale serio ed operoso. Sono certo che questo, però, non fermerà la sua attività istituzionale ed il suo impegno a favore della popolazione amministrata”.

Mirabello - "Sono vicino a Giuseppe Rodolico – afferma – sia da un punto di vista umano che istituzionale per il grave atto intimidatorio subito questa notte. Il vile gesto necessita di una reazione immediata per la difesa dei principi della legalità. I sindaci sono i soggetti istituzionali che rappresentano in prima persona le problematiche di un territorio, e molto spesso si ritrovano soli. Adesso più che mai bisogna essere compatti e condannare apertamente ogni forma di criminalità".



"Mi auguro – conclude Mirabello – che le forze dell’ordine e la magistratura facciano presto luce su quanto accaduto, e che tutta la città di Tropea, e non solo, si stringa attorno alla sua amministrazione, perché possa andare avanti e continuare con fermezza e impegno il lavoro quotidiano".