Il presidente della regione rassicura sull'attività degli operatori che in queste ore lavorano per rimuovere fango e detriti da case, strade e abitazioni

«Prosegue senza sosta e senza risparmio di energie l'impegno di Calabria Verde che, in collaborazione con la Protezione Civile regionale e con gli altri Corpi dello Stato, in costante contatto con le Prefetture e con il presidente della Regione, Mario Oliverio, che viene continuamente aggiornato sullo svolgimento degli interventi e sull'evolversi della situazione, stanno offrendo un importante supporto ai sindaci e alle popolazioni delle aree più colpite dal devastante maltempo che nelle scorse ore ha messo in ginocchio diversi territori calabresi».

Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. «La pioggia eccessiva e le bombe d'acqua che si sono abbattute nelle ultime ore sui comuni di Nicotera, Joppolo, Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria - riporta il comunicato - hanno prodotto diversi danni ed allagamenti a negozi e abitazioni private, determinando non poche difficoltà anche alla viabilità.

Particolarmente consistente è, in queste ore, la presenza di uomini e mezzi di Calabria Verde nei territori di Nicotera e Joppolo. Nella sola giornata di oggi solo in questi due centri sono stati impegnati complessivamente 30 operai idraulico-forestali (23 da Serra San Bruno e 7 da Cittanova), 6 oif Aib con autobotte per i lavaggi e 4 oif Aib con pickup, per un totale di 40 unità, 1 autobotte e 1 pickup. Encomiabile l'impegno dei cittadini che stanno collaborando attivamente con le squadre di intervento spalando fango e rimuovendo i detriti provocati dal maltempo. L'impegno proseguirà anche nelle prossime ore».