Oltre 160mila euro prelevati dalle casse dell’Ordine e utilizzati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per esigenze personali. È questa la vicenda che ha portato in carcere l’ex presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari, Vincenzo Domenico De Franco, nei confronti del quale è stato eseguito un ordine di carcerazione. A dare esecuzione alla misura, emessa dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, i finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza.

Le indagini

L’indagine, svolta dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari, è risultata particolarmente difficoltosa in quanto la documentazione acquisita si presentava frammentaria e la relativa contabilità era tenuta in modo disordinato. Le Fiamme Gialle, tuttavia, avrebbero ricostruito e dimostrato la responsabilità dell’ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Castrovillari, in relazione al reato di peculato, perché tra il 2010 e il 2014 quest’ultimo si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 160.000 euro dai fondi delle casse dell’Ordine, prelevati dai conti correnti bancari e postali dell’Ente senza rendicontazione né documenti giustificativi di spesa, utilizzandoli invece per esigenze di natura personale.

La responsabilità penale dell’ex Amministratore è stata confermata dal Tribunale di Castrovillari con l’emissione di un provvedimento di condanna passato in giudicato, che ha disposto per il responsabile, la pena della reclusione di 6 anni e 9 mesi e le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell’incapacità perpetua di contrattare con la Pubblica Amministrazione.