Il problema segnalato più volte alle autorità: «Furbetti dell'ombrellone in prima fila a costo zero»

Decine di ombrelloni piantati abusivamente dai bagnanti per assicurarsi un posto in prima fila in riva al mare occupano, giorno e notte, le spiagge a Belvedere Marittimo.

La denuncia è di Legambiente, i cui rappresentanti locali hanno segnalato più volte il problema alle autorità. Gli ambientalisti parlano, al riguardo, di “furbetti dell'ombrellone in prima fila a costo zero”.

«Legambiente di Belvedere marittimo - spiegano i vertici locali dell'associazione - da anni si batte affinché si metta la parola fine a questo abuso, ma nessuno ascolta, nessuno vede, nessuno interviene. Coloro che dovrebbero agire per far rispettare la legge - lamenta l'associazione ambientalista - latitano o chiudono un occhio. Anzi, essendo gli ombrelloni dei furbetti ben visibili sulla spiaggia del lungomare - ironizzano gli ambientalisti belvederesi - li chiudono entrambi».