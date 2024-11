Il provvedimento è stato emesso nei confronti di due imprenditori operanti in provincia, uno nel settore del commercio di auto/motoveicoli e l’altro in quello delle calzature ed articoli di pelletteria

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria ha eseguito mirate verifiche della posizione fiscale di due imprenditori operanti in provincia, uno nel settore del commercio di auto/motoveicoli e l’altro in quello delle calzature ed articoli di pelletteria, e hanno scoperto che i due sono responsabili per i reati di omesso versamento dell’Iva e omessa dichiarazione.

Pertanto, nei confronti di entrambi, sono state applicate le misure patrimoniali disposte dall’Autorità Giudiziaria competente. In particolare, i finanzieri hanno individuato e sottoposto a sequestro beni immobili e mobili, liquidità finanziarie e quote societarie riconducibili ai destinatari dei provvedimenti, anche per interposta persona, fino alla concorrenza delle imposte evase, per un importo complessivo di oltre 200.000,00 euro.