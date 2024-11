I carabinieri sono intervenuti sul luogo a seguito della segnalazione di un cittadino

Un pastore di 65 anni, Bruno Muratore, e' stato ucciso a colpi di fucile nelle campagne di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Il delitto e' avvenuto in mattinata. I Carabinieri, intorno alle ore 13, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono intervenuti in contrada Salvatore, dove la vittima gestiva degli ovini. I militari dell'Arma hanno rinvenuto il corpo esanime dell'uomo, nato a Oppido Mamertina, gia' noto alle forze dell'ordine.