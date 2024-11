Il gup Alfredo Cosenza ha accolto le richieste della Procura e ha accolto la richiesta di abbreviato condizionato soltanto alla consulenza balistica

COSENZA - Sara' giudicato con rito abbreviato condizionato Domenico Mignolo, accusato dell'omicidio di Antonio Taranto, il 26enne ucciso il 29 marzo 2015 a via Popilia. Lo ha deciso il gup di Cosenza oggi, nel corso dell'udienza preliminare, a seguito delle indagini condotte dai pm Donatella Donato e Antonio Bruno Tridico, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per lui e anche per tre presunti favoreggiatori di Mignolo. Si tratta di Leonardo Bevilacqua, della sua compagna Mirella Occhiuzzi e di Riccardo Altomare. Anche per loro e' stata accolta la richiesta di rito abbreviato condizionato. In particolare la difesa di Mignolo ha depositato una consulenza balistica (firmata dai periti Sandro e Gianluca Lopez) e aveva fatto richiesta di abbreviato condizionato alla relazione balistica, all'esame dei consulenti e di un'altra testimone. I pm si sono opposti alle ultime due richieste e si sono riservati di controdedurre prova contraria sulla consulenza balistica depositata questa mattina. Il gup Alfredo Cosenza ha accolto le richieste della Procura e ha accolto la richiesta di abbreviato condizionato soltanto alla consulenza balistica. La Procura produrra' controdeduzioni. Il giudice ha rinviato al prossimo 20 giugno per la requisitoria dei pm.