Il pm Antonio Bruno Tridico ha invocato anche altri quattro anni per l'accusa di spaccio di droga. La sentenza è attesa per lunedì

Quattordici anni di carcere per l’omicidio di Lisa Gabriele avvenuto il 7 gennaio del 2005, più altri quattro per l’accusa suppletiva di spaccio di droga. È questa la condanna chiesta per Maurizio Abate, 55 anni, ex poliziotto della Stradale di Cosenza sotto accusa per la morte della ragazza di Rose, all’epoca dei fatti ventiduenne.

A invocarla è stato il pm Antonio Bruno Tridico sulla scena del processo che si celebra in abbreviato davanti al giudice delle indagini preliminari. Durante l’udienza il magistrato ha ripercorso le tappe dell’inchiesta, esponendo al giudice quelli che sono gli indizi a carico dell’imputato.

