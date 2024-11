Il giovane era rimasto ferito in un agguato e si era spento dopo dieci giorni di agonia all'ospedale Annunziata di Cosenza. Questa mattina, il fermo da parte dei militari nei confronti di tre persone del posto

I carabinieri della compagnia di Scalea, guidata dal capitano Andrea D'Angelo, hanno fermato tre persone, due del posto e una di Tortora. L'ipotesi di reato è l'omicidio ai danni del 30enne Francesco Prisco, morto il 27 febbraio dopo dieci giorni di agonia all'ospedale Annunziata di Cosenza. L'operazione è avvenuta questa mattina intorno alle 7.

La notte del 17 febbraio, la vittima era stata colpita da una scarica di proiettili sotto la sua abitazione a Tortora, intorno alle 2 di notte. Dopo essere rimasto vigile e cosciente, è entrato in coma otto ore più tardi, quando si trovava già ricoverato in ospedale, e non si è più ripreso.