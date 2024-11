Potrebbero arrivare già all'inizio della settimana le prime notizie certe sull'omicidio di Giuseppe Gaetani, il cinquantenne di Cassano allo Jonio ucciso a colpi di pistola mercoledi sera in contrada Pantano Rotonda nella frazione di Sibari del comune jonico.



Il sostituto procuratore Mauron Gallone della procura della Repubblica di Castrovillari domani affiderà l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico sulla salma dell'uomo morto durante la corsa in ospedale verso l'ospedale di Cosenza subito dopo l'agguato ad opera di due sicari.



Era ritenuto soggetto molto vicino al boss della sibaritide Leonardo Portoraro morto in un agguato nel giugno di due anni fa a Villapiana. L'esame autoptico servirà per chiarire quanti siano stati i colpi mortali che l'hanno raggiunto rispetto ai quindici esplosi contro di lui con una calibro 9 dai killer che lo hanno atteso davanti l'uscio di casa.