La sentenza di questa sera emessa nel processo di appello bis. L'agricoltore residente a Gioia Tauro è stato ucciso il 29 settembre 2012 per una servitù di passaggio contesa

La Corte d’assise di appello di Reggio Calabria ha condannato Salvatore Costantino a 30 anni di carcere. Il commercialista di Seminara, nella piana di Gioia Tauro, è accusato dell’omicidio di Domenico Ianni e del tentato omicidio dall’operaio di origine bulgara Eugen Dimov.

L'appello bis

La sentenza è stata emessa questa sera e si tratta dell’appello bis. Una sentenza che segue la pronuncia della cassazione, che aveva annullato con rinvio l’assoluzione in secondo grado del seminarese. Accolta in pieno la richieste dalla procura generale che, nella sua requisitoria, aveva invocato una condanna a 30 anni per Costantino, difeso dagli avvocati Lorenzo Gatto e Salvatore Staiano.

La servitù di passaggio

Domenico Ianni, la cui famiglia è rappresentata dall’avvocato Francesco Albanese, è stato ucciso nelle campagne di Seminara il 29 settembre del 2012. Secondo l’accusa il movente sarebbe stato l’utilizzo di una servitù di passaggio contesa. La tesi accusatoria si fonda sulle dichiarazioni rese in fase di indagine da Dimov, difeso dagli avvocati Caterina Albanese e Domenico Putrino, operaio che lavorava nel fondo della vittima il giorno dell’omicidio. Le sue dichiarazioni portarono all’arresto dei fratelli Salvatore e Antonio Costantino. In un primo momento, Dimov aveva indicato quest’ultimo come l’autore del delitto.

La condanna

Versione cambiata dopo qualche giorno e durante l’incidente probatorio, quando l’operaio era stato messo a confronto con i due indagati. Dichiarazioni considerate non attendibili dai primi giudici di appello che, capovolgendo la sentenza della corte d’assise di Palmi, aveva assolto il professionista. Nuovo colpo di scena in cassazione. I giudici romani, infatti, avevano annullato il pronunciamento rimandando la decisione a una nuova corte d’assise d’appello. Ieri infine, la sentenza nell’appello bis con la quale sono stati inflitti 30 anni di carcere a Salvatore Costantino.