Starebbero proseguendo i prelievi per i test del Dna, non solo sui Sansone. Gli inquirenti starebbero infatti seguendo una nuova pista, su cui il riserbo è totale.

Sono giorni forse decisivi per l'inchiesta sulla morte di Roberta Lanzino. Secondo quanto riporta il Quotidiano del Sud, dopo aver isolato il Dna dell'assassino, gli inquirenti stanno procedendo con i test del Dna. E, dopo un quarto di secolo, potrebbe presto arrivare a una svolta l'inchiesta, che mira a individuare chi quel 26 luglio 88' ha struprato e ucciso la Lanzino. I tamponi, necessari per le analisi, sono stati effettuati in modo pubblico e in modo privato, cioè all'insaputa dei sospettati. Come nel caso di Yara Gambirasio, dal profilo genetico, denominato anche qui 'Ignoto 1', si spera di individuare l'assassino della giovane. Scagionato, grazie alla prova del Dna, Franco Sansone, per via dell'incombatibilità del profilo genetico.