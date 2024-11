I legali di Giovanni Abruzzese e Mario Attanasio, hanno dimostrato le lacune investigative della Dda di Catanzaro in riferimento all'agguato mortale commesso dal defunto Michele Bruni per vendicare la morte del padre

La suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio due condanne a trent’anni, in riferimento all’omicidio di Francesco Marincolo, riguardo le posizioni di Giovanni Abruzzese ritenuto uno dei capi storici della cosca zingari di Cosenza e di Mario Attanasio. Marincolo, alias “Il biondo”, fu vittima di un agguato portato a termine da due sicari in sella a una moto il 28 luglio del 2004 in via Roberta Lanzino a Cosenza.

Gli Ermellini inoltre hanno dichiarato la prescrizione per il grave ferimento di Adriano Moretti, nei confronti dei due collaboratori di giustizia Adolfo Foggetti e Daniele Lamanna. Per entrambi, i giudici hanno rideterminato la pena in relazione all’omicidio in sette anni di reclusione. Confermata invece la sentenza di condanna per Umile Miceli. Già definitiva invece la condanna di Carlo Lamanna che in Appello era stato ritenuto colpevole e condannato a trent’anni di carcere.