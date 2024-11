Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip, Danilo Viscomi, 41 anni, tratto in arresto in seguito all’omicidio di Antonio Procopio, 38 anni, deceduto in seguito a un’unica coltellata al petto.

Questa sera verrà eseguita l’autopsia sul corpo del 38enne, vittima di una lite sfociata nel sangue.

I fatti risalgono alla sera del 2 ottobre in un bar di Gasperina, piccolo centro del Catanzarese. Scatta una lite tra Viscomi e Procopio. La miccia sarebbe un debito di 30 euro che Viscomi avrebbe rivendicato sulla vittima.

In seguito alla lite il 41enne si sarebbe allontanato per tornare in un secondo momento. Gli animi si sarebbero riaccesi nuovamente e Viscomi avrebbe lasciato il bar per poi invitare Procopio a uscire e confrontarsi fuori. Ed è sulla strada che Viscomi avrebbe inferto un unico fendente al petto del 38enne, uccidendolo sul colpo.

L’indagato, difeso dall’avvocato Alessandro Guerriero, è stato posto in stato di fermo poco dopo i fatti. La famiglia della vittima è difesa dall’avvocato Antonio Lomonaco.