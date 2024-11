Brutale omicidio nel Cosentino. Rinvenuto il corpo senza vita di una 71enne, Domenica Caligiuri, nella zona marina de Le Ginestre, intorno alle 13 di oggi, a Mandatoriccio mare.

Secondo le prime informazioni assunte tra i primi sospettati vi sarebbe il marito, L.C., 73enne, già fermato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio. Il tutto è nato da una segnalazione della figlia della povera vittima che non aveva notizie della mamma da giorni. Poi l’arrivo dei carabinieri e del magistrato della procura di Castrovillari intervenuti sul posto. Nella coppia, lui pensionato, pare fossero frequenti i litigi. Sul corpo della vittima sono stati rinvenuti segni di arma da taglio. La salma è stata sottoposta a sequestro per l’esame autoptico dal quale potranno emergere i tempi e le modalità dell’esecuzione. Da un primo esame esterno del medico legale, la donna sarebbe stata uccisa giovedì scorso.

I due erano emigrati in Emilia Romagna per lavoro e dopo la pensione avevano deciso di scendere in Calabria, stabilendosi definitivamente a Mandatoriccio mare dove ormai vivevano da anni. Lei era un'insegnante.