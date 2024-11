VIDEO | I due si trovavano nel terreno dell'uomo per uccidere un cinghiale che si era introdotto nella porcilaia della vittima. Il 64enne ha fatto ritrovare ai carabinieri l'arma

A uccidere due giorni fa Pasquale Schirripa, l'operaio Enel incensurato di 61 anni rinvenuto senza vita in un terreno in contrada Furro di Gioiosa Jonica, è stato il cugino per errore.





Dovevano uccidere un cinghiale



Quest'ultimo, S.R., pensionato incensurato di 64 anni, ieri pomeriggio si è presentato dai carabinieri in compagnia dell'avvocato di fiducia ed ha raccontato agli inquirenti la sua versione. Lui e il cugino volevano abbattere un cinghiale che di notte si era introdotto nella porcilaia di proprietà della vittima. Pasquale Schirripa doveva attirare l'animale verso la rete metallica del recinto, al di là della quale S.R. avrebbe dovuto ucciderlo con un fucile.

Ritrovata l'arma



La fitta vegetazione tra i due cugini invece ha fatto sì che quando l'animale è sbucato fuori, S.R. ha esploso 2 colpi di fucile calibro 12, ferendo l'animale e uccidendo involontariamente Pasquale Schirripa. L'uomo, che ha fatto trovare ai carabinieri l'arma, una doppietta calibro 12 con matricola abrasa nascosta tra la fitta vegetazione, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e porto illegale di arma clandestina.