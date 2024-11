La donna di origine brasiliane fu assassinata nel dicembre del 2015. Alla sbarra Sergio Carrozzino, imputato di omicidio e occultamento di cadavere

Davanti la Corte d’Assise del tribunale di Cosenza ha preso il via il processo a carico di Sergio Carrozzino, 44 anni, accusato di aver assassinato il 12 dicembre 2015 la 33enne di origini brasiliane Silvana Rodrigues, il cui cadavere, completamente bruciato, venne ritrovato nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo.



Carrozzino era uscito dal carcere nell’aprile del 2015 dopo aver scontato quindici anni di reclusione per l’omicidio del fratello di una cognata della vittima. I due delitti, tuttavia, non sarebbero collegati.

Secondo la ricostruzione della magistratura, Carrozzino aveva incontrato la Rodrigues nel parcheggio di un supermercato e lì era salito a bordo dell’auto della donna. La circostanza, riferita da un testimone oculare, è stata ripresa anche da alcune telecamere di videosorveglianza. Le successive indagini condotte dai carabinieri di Scalea e coordinate dal procuratore di Paola Bruno Giordano, hanno poi condotto all’arresto di Carrozzino, all’alba del 27 maggio 2016, con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Salvatore Bruno