La tragedia nel quartiere Arcavata di Rende. Francesco De Vito, carabiniere, ha ucciso la moglie Fiorella Maugeri e si è tolto la vita.

Francesco De Vito avrebbe ucciso la moglie Fiorella Maugeri al termine dell'ennesimo litigio, dovuto alla volontà della moglie di separarsi, idea mai accettata dal marito. L'uomo ha ucciso la donna a coltellate e infine si è tolto la vita, sparandosi. De Vito era un carabiniere in servizio a Paola, nell'Arma da oltre vent'anni. Per il suicidio ha usato la pistola d'ordinanza. Quando è cominciata la lite tra i genitori, la madre l’avrebbe fatta salire al piano superiore della villetta in cui la famiglia abita. Poi, sentendo urlare più forte, la ragazza è scesa nuovamente ed ha trovato la madre riversa a terra nel sangue. Mentre stava telefonando al 118 ha sentito il colpo che il padre si è sparato con la pistola d’ordinanza. Il figlio quindicenne della coppia, invece, era fuori casa.

Le liti tra marito e moglie, secondo quanto si è appreso, negli ultimi tempi sarebbero state frequenti. All’origine vi sarebbe stata l’intenzione della donna di separarsi. Decisione che l’uomo non avrebbe accettato.