Tragedia in mare questa mattina a largo di Punta Pellaro, a Reggio Calabria. A causa del mare agitato una piccola imbarcazione, uscita per una battuta di pesca, sarebbe stata capovolta da un’onda che non avrebbe lasciato scampo a un pescatore, Paolo Tarsia, di 77 anni.

Una persona che si trovava sulla spiaggia si é gettata in mare ed ha tentato, senza riuscirci, di raggiungere il pescatore. Il corpo senza vita di Tarsia è stato recuperato dalla Capitaneria di porto.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica di quanto é accaduto.