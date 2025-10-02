Il fatto è successo a Punta Pellaro. Il mare agitato non ha lasciato scampo all’anziano che era uscito in mare per una battuta di pesca
PHOTO
Tragedia in mare questa mattina a largo di Punta Pellaro, a Reggio Calabria. A causa del mare agitato una piccola imbarcazione, uscita per una battuta di pesca, sarebbe stata capovolta da un’onda che non avrebbe lasciato scampo a un pescatore, Paolo Tarsia, di 77 anni.
Una persona che si trovava sulla spiaggia si é gettata in mare ed ha tentato, senza riuscirci, di raggiungere il pescatore. Il corpo senza vita di Tarsia è stato recuperato dalla Capitaneria di porto.
La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica di quanto é accaduto.