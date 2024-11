Un operaio era bloccato su piattaforma aerea mentre l'altro sulla navicella della pala eolica. Viste le difficoltà di attuazione degli interventi, allertati anche un elicottero del Corpo dei vigili del fuoco e il nucleo speleo alpino fluviale regionale

Due operai rimasti bloccati su una pala eolica, a Jacurso, sono stati soccorsi e portati in salvo grazie ad un intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. I due stavano lavorando per interventi di routine sulla struttura eolica. In particolare uno dei due addetti era rimasto bloccato su una piattaforma aerea ed è stato raggiunto da un'autoscala mentre il secondo, bloccato sulla navicella della pala eolica, è stato portato in salvo dopo il ripristino dell'uso della piattaforma in seguito all'intervento di personale specializzato. Per recuperare i due lavoratori, viste le difficoltà di attuazione degli interventi, erano stati allertati anche un elicottero del Corpo dei vigili del fuoco e il nucleo speleo alpino fluviale regionale.