Il gip del Tribunale di Crotone ha rinviato a giudizio tutti gli imputati per l’incidente sul cantiere che il 5 aprile del 2018 ha causato la morte di tre operai: Giuseppe Greco, 51 anni, Mario De Meco, 56, entrambi di Isola di Capo Rizzuto, e Dragos Petru Chiriac, 35 anni di Crotone.

Il giudice Romina Rizzo ha accolto la richiesta del pubblico ministero, Andrea Corvino, che ha condotto le indagini sul crollo di un muro avvenuto nel cantiere dei lavori per l’ampliamento del lungomare di Crotone in viale Magna Grecia ed ha rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo in concorso Massimo Villirillo, 57 anni, di Crotone, dirigente della società Crotonscavi Costruzioni generali S.p.a., incaricata dal Comune di eseguire i lavori, Gennaro Cosentino, 58 anni di Crotone, rappresentante legale dell’impresa, Giuseppe Spina, 45 anni, di Crotone, capocantiere, e l’architetto vicentino Sergio Dinale, 58 anni, progettista dell’opera.

Il gip del Tribunale di Crotone ha deciso il rinvio a giudizio dopo aver rigettato una eccezione dei difensori degli imputati su una questione di legittimità relativa all’incidente probatorio svoltosi durante la fase di indagini preliminari. Il processo è stato fissato per il prossimo 12 gennaio.