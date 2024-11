Arrivano i complimenti del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del ministro dell'Ambiente della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Francesco Cannizzaro per il risultato dell'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, sullo sversamento di cinque tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Valanidi nel reggino.

Roberto Occhiuto: «Pene più severe e tolleranza zero contro questi delinquenti»

«In Calabria i criminali che inquinano e distruggono il nostro ambiente vengono combattuti da tutte le istituzioni e dai cittadini perbene, che sono la stragrande maggioranza della popolazione e che vogliono vivere in un territorio sano e pulito». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Ringrazio i Carabinieri che questa mattina, nell'ambito di un’inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria, hanno arrestato una persona all’apice di un’organizzazione che, gestendo un traffico illecito di rifiuti, avrebbe sversato oltre cinquemila tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Valanidi, uno dei corsi d’acqua che attraversano Reggio. Pene severe e tolleranza zero contro questi delinquenti».

Il ministro Pichetto Fratin: «Queste operazioni rafforzano l'immagine e l'impegno dello Stato»

Soddisfazione per il buon esito dell'operazione dei carabinieri è stata espressa anche dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. «Complimenti al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria per l'arresto, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla competente Direzione distrettuale antimafia, di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico illecito di rifiuti, provocando un danno grave per l'equilibrio ambientale nel torrente Valanidi, con conseguente rischio dell'incolumità pubblica. Operazioni come quella di oggi rafforzano l'immagine e l'impegno dello Stato nel prevenire e contrastare i reati ambientali. Come Mase e come Governo, anche grazie al sostegno di tutte le nostre strutture operative, poniamo quotidianamente sul fronte della tutela del territorio, e nella repressione degli illeciti, un'attenzione sempre maggiore».

Cannizzaro (FI): «I miei complimenti alla Procura di Reggio Calabria e ai carabinieri»

«I miei più fervidi complimenti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed ai carabinieri del Comando provinciale reggino che hanno messo a segno un'importantissima operazione a tutela del nostro ambiente, andando ad interrompere una serie di condotte illecite che hanno anche recato gravi danni al contesto pubblico». Così Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera in relazione all'operazione che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 5 persone per reati ambientali. «Un'indagine complessa quella dei carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi - aggiunge Cannizzaro - che ha smascherato un'attività che ha creato danni ad un fondamentale corridoio ecologico tra diversi habitat naturali, quale è appunto il Torrente Valanidi, bene demaniale sottoposto a tutela paesaggistica. Pertanto, ancora grazie agli investigatori ed agli inquirenti, sempre più preziosi per il bene comune, chiamati a difendere ogni giorno il nostro paesaggio, il nostro ambiente, la nostra salute».