Un 29enne di Cosenza è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio condotto con decine di pattuglie impegnate in attività di pattugliamento e perquisizioni nel capoluogo bruzio ed a Castrolibero. In casa del giovane, F.M., con precedenti, anche con l’ausilio dei cani antidroga impiegati nell’operazione, sono stati trovati cinque panetti di hashish da cento grammi ciascuno, una pietra di cocaina da 29 grammi e 765 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Trovato inoltre anche materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro.