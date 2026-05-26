operazione antidroga rione marconi

Per l’ex senatore di Forza Italia confermata la sentenza di primo grado. La decisione del giudice riguarda anche l'ex dirigente comunale Cammera, il sacerdote di San Luca don Strangio, l'avvocato Marra e l’ex sottosegretario regionale Sarra, morto nelle scorse settimane
Daniel D’Alessandro in aula rievoca l’omicidio di Vittorio Boiocchi e chiede scusa ai familiari: «Non lo conoscevo, avevo un rapporto con Ferdico che mi chiese di partecipare. Vidi Simoncini incerto e fui io a sparare»
L’ex sottosegretario alla Giustizia ascoltato in Commissione sul caso della società legata al locale romano riconducibile all’uomo vicino al clan Senese: «Volevo fare un locale carino, una volte venne Donzelli ma per pochi minuti»
Secondo la ricostruzione accusatoria, l’episodio si sarebbe consumato all’interno di un bar. Prezio si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, raggiungendola al fianco, all’ascella e alla spalla
VIDEO | La base all’interno di un condominio di via Sbarre Superiori, il gruppo organizzato con ruoli ben definiti e veri e propri “turni” di lavoro stabiliti dai vertici. Ecco i dettagli dell’inchiesta che ha portato stamattina a 32 arresti
Requisitoria nel processo di secondo grado a Catanzaro dopo la condanna a 16 anni in primo grado. Per il pm Primicerio la causa scatenante dell’omicidio sarebbe stato il matrimonio mancato dopo l’aborto
Blitz della Direzione distrettuale antimafia e della Squadra Mobile di Reggio Calabria nelle prime ore del mattino. Smantellate due presunte organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti tra la periferia nord cittadina e il quartiere Marconi. Contestate anche aggravanti legate all’uso di armi, alla presenza di minori e alla vicinanza con una scuola.
Il sindacato chiede al presidente della Regione come intende recuperare gli investimenti e chiede ad associazioni datoriali e società civile di farsi sentire: «È la criminalità organizzata ad alimentare la disoccupazione»
Risarcimento per la famiglia della vittima anche dall’altro imputato, il vibonese Andrea Simoncini. Tre ore di deposizione per il pentito Andrea Beretta: «Ho vissuto quel periodo come se fossi in guerra»
La gip Elisa Scorza ha disposto la custodia cautelare per il 65enne di Gioia Tauro, esponente della cosca Piromalli, che deve scontare otto anni e due mesi per associazione mafiosa. Ora è caccia ai suoi guardaspalle