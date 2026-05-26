Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>operazione antidroga rio...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

operazione antidroga rione marconi

26 maggio, 2026
Il verdetto

Processo Gotha, assolti in appello gli ex parlamentari Caridi e Romeo e altri quattro imputati

Per l’ex senatore di Forza Italia confermata la sentenza di primo grado. La decisione del giudice riguarda anche l'ex dirigente comunale Cammera, il sacerdote di San Luca don Strangio, l'avvocato Marra e l’ex sottosegretario regionale Sarra, morto nelle scorse settimane
Processo Gotha, assolti in appello gli ex parlamentari Caridi e Romeo e altri quattro imputati\n
In udienza

«Quindicimila euro facili per uccidere il capo ultrà dell’Inter: in Calabria me ne diedero 5-6mila»: il racconto del killer

Daniel D’Alessandro in aula rievoca l’omicidio di Vittorio Boiocchi e chiede scusa ai familiari: «Non lo conoscevo, avevo un rapporto con Ferdico che mi chiese di partecipare. Vidi Simoncini incerto e fui io a sparare»
Redazione Cronaca
«Quindicimila euro facili per uccidere il capo ultrà dell’Inter: in Calabria me ne diedero 5-6mila»: il racconto del killer\n
Inchiesta Grecale

Cavie maltrattate all’università di Catanzaro, in abbreviato tre condanne e sette assoluzioni - NOMI

Condannato il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp veterinaria di Catanzaro. Tra gli assolti il professore universitario Vincenzo Mollace. Ha patteggiato un anno e 11 mesi Antonio Leo
Alessia Truzzolillo
Cavie maltrattate all’università di Catanzaro, in abbreviato tre condanne\u00A0e sette assoluzioni - NOMI
L’audizione

Delmastro in Antimafia: «Non sapevo chi fosse Caroccia, avrei dovuto googlare: imperdonabile leggerezza politica»

L’ex sottosegretario alla Giustizia ascoltato in Commissione sul caso della società legata al locale romano riconducibile all’uomo vicino al clan Senese: «Volevo fare un locale carino, una volte venne Donzelli ma per pochi minuti»
Redazione Cronaca
Delmastro in Antimafia: «Non sapevo chi fosse Caroccia, avrei dovuto googlare: imperdonabile leggerezza politica»\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Secondo grado

Confermata in appello la condanna per il tentato omicidio di Montalto Uffugo

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’episodio si sarebbe consumato all’interno di un bar. Prezio si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, raggiungendola al fianco, all’ascella e alla spalla
Redazione
26 maggio 2026
Ore 11:59
Confermata in appello la condanna per il tentato omicidio di Montalto Uffugo\n
L’operazione

Piazza di spaccio attiva h24 a Reggio: giro da 3mila euro al giorno e minori di 14anni assoldati per vendere droga

VIDEO | La base all’interno di un condominio di via Sbarre Superiori, il gruppo organizzato con ruoli ben definiti e veri e propri “turni” di lavoro stabiliti dai vertici. Ecco i dettagli dell’inchiesta che ha portato stamattina a 32 arresti
Redazione Cronaca
26 maggio 2026
Ore 11:36
Piazza di spaccio attiva h24 a Reggio: giro da 3mila euro al giorno e minori di 14anni assoldati per vendere droga\n
Il processo

Caso Bergamini, in appello chiesti 23 anni di carcere per Isabella Internò: «C’è solo il movente passionale»

Requisitoria nel processo di secondo grado a Catanzaro dopo la condanna a 16 anni in primo grado. Per il pm Primicerio la causa scatenante dell’omicidio sarebbe stato il matrimonio mancato dopo l’aborto
Ale. Tru.
26 maggio 2026
Ore 11:22
Caso Bergamini, in appello chiesti 23 anni di carcere per Isabella Internò: «C’è solo il movente passionale»\n
l’operazione

Operazione antidroga tra Catona e il rione Marconi: 31 persone in carcere, coinvolti anche minorenni

Blitz della Direzione distrettuale antimafia e della Squadra Mobile di Reggio Calabria nelle prime ore del mattino. Smantellate due presunte organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti tra la periferia nord cittadina e il quartiere Marconi. Contestate anche aggravanti legate all’uso di armi, alla presenza di minori e alla vicinanza con una scuola.
al.be
26 maggio 2026
Ore 11:12
Operazione antidroga tra Catona e il rione Marconi: 31\u00A0persone in carcere, coinvolti anche minorenni\n
le dichiarazioni

Blitz anti-droga a Reggio Calabria, Borrelli: «Un’intera parte della città dedicata allo spaccio»

Il procuratore in conferenza stampa: «In quei quartieri necessario ripristinare le condizion di legalità»
Elisa Barresi
26 maggio 2026
Ore 10:21
Blitz anti-droga a Reggio Calabria, Borrelli: «Un’intera parte della città dedicata allo spaccio»\n
tutto bene

Allarme bomba a Cosenza, chiuse alcune strade del centro. Ma nello zaino c’era té alla pesca

La segnalazione poco dopo le undici nei pressi di piazza Bilotti: sul posto gli artificieri che stanno controllando uno zaino sospetto
Salvatore Bruno
26 maggio 2026
Ore 09:29
Allarme\u00A0bomba a Cosenza, chiuse alcune strade del centro. Ma nello zaino c’era té\u00A0alla pesca\n
Pangea

Traffico illecito di farmaci, smantellati 66 gruppi criminali e chiusi 5700 siti web illegali

L’operazione internazionale ha coinvolto in totale 90 Paesi. In Italia sono state individuate e sequestrate nel corso dei giorni di attività quasi 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati
Redazione Cronaca
26 maggio 2026
Ore 06:29
Traffico illecito\u00A0di farmaci, smantellati 66 gruppi criminali e chiusi 5700 siti web illegali\n
Operazione internazionale

Cocaina dal Sud America all’Italia: 4 fermi a Roma, contatti con la ’ndrangheta e una raffineria di droga in Calabria

Indagine dei carabinieri di Civitavecchia e della Dda della Capitale: nel Reggino scoperto un laboratorio clandestino con oltre 500 chili di miscele per il taglio della droga
Redazione Cronaca
26 maggio 2026
Ore 05:46
Cocaina dal Sud America all’Italia: 4 fermi a Roma, contatti con la ’ndrangheta e una raffineria di droga in Calabria\n
Il blitz

Droga a Reggio Calabria, smantellata piazza di spaccio attiva 24 ore su 24: misure cautelari per 32 persone

Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura: contestati anche reati relativi ad armi, estorsioni, furti e danneggiamento
Redazione Cronaca
26 maggio 2026
Ore 05:34
Droga a Reggio Calabria, smantellata piazza di spaccio attiva 24 ore su 24: misure cautelari per 32 persone\n
Terra impoverita

Amazon in fuga dalla ‘ndrangheta, Cgil Calabria a Occhiuto e imprenditori: «È ora di prendere posizione»

Il sindacato chiede al presidente della Regione come intende recuperare gli investimenti e chiede ad associazioni datoriali e società civile di farsi sentire: «È la criminalità organizzata ad alimentare la disoccupazione»
Redazione Cronaca
26 maggio 2026
Ore 04:46
Amazon in fuga dalla ‘ndrangheta, Cgil\u00A0Calabria a Occhiuto e imprenditori: «È ora di\u00A0prendere posizione»\n
’Ndrangheta a San Siro

Omicidio del capo ultrà dell’Inter Boiocchi, Marco Ferdico versa 150mila euro alla moglie e alle tre figlie

Risarcimento per la famiglia della vittima anche dall’altro imputato, il vibonese Andrea Simoncini. Tre ore di deposizione per il pentito Andrea Beretta: «Ho vissuto quel periodo come se fossi in guerra»
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 16:37
Omicidio del capo ultrà dell’Inter Boiocchi, Marco Ferdico versa 150mila euro alla moglie e alle tre figlie\n
Operazione “Call Me”

‘Ndrangheta, telefonate illecite dal carcere: la Dda di Catanzaro chiede 17 condanne nel rito abbreviato

L’inchiesta mira a far luce su migliaia di chiamate dai detenuti verso l’esterno attraverso telefonini recapitati dietro le sbarre
Giuseppe Baglivo
25 maggio 2026
Ore 16:34
‘Ndrangheta, telefonate illecite dal carcere: la Dda di Catanzaro chiede 17 condanne nel rito abbreviato
Inchiesta Blizzard Folgore

Le cosche di Isola Capo Rizzuto e gli investimenti al nord: in abbreviato la Dda invoca 11 condanne - NOMI

Numerose sarebbero le ramificazioni tra Alto Adige, Lombardia, Veneto. Fra le accuse, fatture per operazioni inesistenti e innumerevoli reati in materia di armi
Alessia Truzzolillo
25 maggio 2026
Ore 16:15
Le cosche di Isola Capo Rizzuto e gli investimenti al nord: in abbreviato la Dda invoca 11 condanne - NOMI\n
Ss 280

Camion in fiamme sulla Strada dei Due Mari: traffico bloccato e lunghe code, malore per una delle persone a bordo

VIDEO | Il mezzo ha preso fuoco sull’arteria che collega l’area di Lamezia a Catanzaro, visibile una colonna di fumo nero. Sul posto vigili del fuoco, Anas, polizia stradale e un’ambulanza del 118
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 16:13
Camion in fiamme sulla Strada dei Due Mari: traffico bloccato e lunghe code, malore per una delle persone a bordo\n
La decisione

Resta in carcere Giuseppe Antonio Trimboli: era stato arrestato a Genova con documento falso dopo mesi di fuga

La gip Elisa Scorza ha disposto la custodia cautelare per il 65enne di Gioia Tauro, esponente della cosca Piromalli, che deve scontare otto anni e due mesi per associazione mafiosa. Ora è caccia ai suoi guardaspalle
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 15:57
Resta in carcere Giuseppe Antonio Trimboli: era stato arrestato a Genova con documento falso dopo mesi di fuga\n
“accertamento della verità”

Inchiesta Grecale, tra gli assolti anche i docenti Umg Torella e Tassone. Il commento del legale Raimondi

«Si conclude oggi un processo che ha generato tanta sofferenza in entrambi i miei assistiti, persone di specchiatissima moralità e di robusti principi etici»
Redazione
25 maggio 2026
Ore 12:15
Inchiesta Grecale, tra gli assolti anche i docenti Umg Torella e Tassone. Il commento del legale Raimondi\n
Caso sospetto

Cirò Marina, una scheda non votata nel seggio fa scattare l’esposto dei candidati a sindaco: «Chi controlla il voto?»

Dell’Aquila, Panebianco e Parrilla si rivolgono ai carabinieri dopo il ritrovamento in cabina della scheda chiusa sul pavimento. Il riconteggio rileva la mancanza di un documento rispetto al totale 
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 12:03
Cirò Marina, una scheda non votata nel seggio fa scattare l’esposto dei candidati a sindaco: «Chi controlla il voto?»\n
25 maggio

Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi: la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel contrasto al fenomeno 

La tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta. Ogni segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima rapidità, senza sottovalutare alcun elemento
redazione
25 maggio 2026
Ore 11:27
Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi: la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel contrasto al fenomeno\u00A0\n
Il caso

Cosenza, accesso ispettivo in carcere. Dubbi sul decesso di un detenuto in sedia a rotelle

Mobilitazione della Camera Penale dopo le gravi criticità sollevate dalla garante Emilia Corea. Insieme agli avvocati anche i parlamentari Orsomarso e Loizzo ed i vertici dell’amministrazione comunale
Salvatore Bruno
25 maggio 2026
Ore 11:25
Cosenza, accesso ispettivo in carcere. Dubbi sul decesso di un detenuto in sedia a rotelle\n
Scoperti

Cinquemila false pizze Made in Italy sequestrate e donate alla Caritas, perquisizioni anche a Reggio

I prodotti sequestrati dalla Guardia di finanza nel porto di Barletta. Indagati l’autotrasportatore e il destinatario della merce
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 07:54
Cinquemila false pizze Made in Italy sequestrate e donate alla Caritas, perquisizioni anche a Reggio\n
Più letti
1

Comunali, la Calabria ha già eletto dieci sindaci: tutte vittoriose le sfide (in solitaria) contro il quorum – NOMI

2

Elezioni comunali 2026 | San Giovanni in Fiore al ballottaggio: botta e risposta tra Ambrogio e Barile | DIRETTA

3

Amministrative in Calabria, lo spoglio e gli aggiornamenti in diretta nello speciale LaC Tv – LIVE

4

Comunali Crotone, affluenza definitiva al 62,56%: parte lo spoglio con la sfida a quattro

5

Comunali in Calabria, l’affluenza alle 23 raggiunge il 47%. Lunedi speciale su LaC Tv- LIVE