Si tratta di Franco Fazio, arrestato questa mattina, con altre 12 persone, nell’ambito dell’operazione Columbus sul narcotraffico internazionale. Fazio è candidato in una lista che sostiene Paolo Mascaro

Appaiono profetiche le dichiarazioni di Mario Magno quando polemizzava con Mascaro sulla qualità delle liste, ponendo un problema etico e morale.

Uno degli arrestati dell’operazione “Columbus”, che ha smantellato un’organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, è infatti, un candidato di Lamezia Terme nella lista del Cdu che sostiene proprio Paolo Mascaro, aspirante sindaco per il centrodestra. Si tratta di Franco Fazio, 46 anni, arrestato questa mattina all’alba assieme ad altre 12 persone. Fazio era – secondo quanto sostenuto dai magistrati – una pedina fondamentale per far arrivare fiumi di cocaina in Italia, a partire dalla Costa Rica e attraverso gli Stati Uniti.



L’aspirante consigliere comunale era il referente di Gregorio Gigliotti in Calabria e seguendo i suoi spostamenti sono riusciti a ricostruire la rete di contatti con i clan calabresi di Crotone, di Sinopoli, di Catanzaro e di Vibo.