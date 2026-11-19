Requisitoria del pm Annamaria Frustaci dinanzi alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro nel processo nato dall’operazione antimafia denominata “Costa Pulita” scattata nell’aprile 2016. Applicata per tale processo alla Procura Generale di Catanzaro, il pm Frustaci ha chiesto alla Corte la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia il 13 marzo 2024. L’inchiesta ha colpito per la prima volta i clan Accorinti, Bonavita e Melluso di Briatico, oltre al clan Il Grande di Parghelia. Insieme a loro anche esponenti della famiglia Mancuso di Limbadi. Le parti civili nel processo sono 12.

Le richieste

Queste le richieste di condanna, confermative della sentenza di primo grado:

7 anni Luciano Marino Artusa (cl ’61), di Filandari; 4 anni e 6 mesi Claudia Barbuto , (cl ’72), di Vibo Valentia;

(cl ’61), di Filandari; , (cl ’72), di Vibo Valentia; 5 anni Armando Bonavita (cl ’79), di Briatico, figlio del defunto boss Pino Bonavita;

(cl ’79), di Briatico, figlio del defunto boss Pino Bonavita; 2 anni e 8 mesi Marco Borello (cl ’74), di Briatico; 3 anni Francesco Capano (cl ’72), nato a Vibo Valentia;

(cl ’74), di Briatico; (cl ’72), nato a Vibo Valentia; 2 anni Francesco Crigna (cl ’70), ex vicesindaco di Parghelia ;

(cl ’70), ; 2 anni e 8 mesi Francesco Daniele (cl ‘58) di Argusto (Cz);

(cl ‘58) di Argusto (Cz); 2 anni e 8 mesi Massimo Fortuna (cl ’76), di San Gregorio d’Ippona;

(cl ’76), di San Gregorio d’Ippona; 11 anni Adriano Greco (cl ’82), di Briatico;

(cl ’82), di Briatico; 6 anni e 6 mesi Egidio Il Grande (cl ‘64), di Parghelia;

(cl ‘64), di Parghelia; 6 anni Salvatore Lo Iacono (cl ’67), di Zambrone;

(cl ’67), di Zambrone; 6 anni e 6 mesi Domenico Mancuso (cl ’75), di Limbadi (figlio del boss Giuseppe Mancuso, alias “Peppe ‘Mbrogghja”);

(cl ’75), di Limbadi (figlio del boss Giuseppe Mancuso, alias “Peppe ‘Mbrogghja”); 13 anni e 8 mesi Pantaleone Mancuso (cl. ’61) alias “Scarpuni”, di Nicotera Marina;

(cl. ’61) alias “Scarpuni”, di Nicotera Marina; 9 anni e 2 mesi Domenico Marzano (cl ’66), di Briatico (avvocato ed ex assessore del Comune di Briatico );

(cl ’66), di Briatico (avvocato ed del Comune di ); 5 anni Salvatore Pandullo (cl ’87) di Seregno;

(cl ’87) di Seregno; 9 anni Pasquale Puglia (cl. ’74) di Polla;

(cl. ’74) di Polla; 10 anni Pasquale Quaranta (cl ‘63), di Santa Domenica di Ricadi (già condannato all’ergastolo in via definitiva);

(cl ‘63), di Santa Domenica di Ricadi (già condannato all’ergastolo in via definitiva); 6 anni e 6 mesi Michele Salerno (cl ’46), di Cutro.

Altri sette imputati, invece, hanno chiesto e ottenuto di poter concordare la pena. Si tratta in questo caso di: Greta Accorinti (cl ’87), di Briatico, figlia del boss Antonino; Alessandra Borello (cl ’84), di Briatico; Carmine Il Grande (cl ’78) di Parghelia; Giuseppe Lo Gatto (cl ’71) di Briatico; Francesco Melluso (cl ’70) di Briatico; Caterina Nicolino (cl ’77) di Milano; Filippo Niglia (cl ’60), imprenditore ed ex assessore di Briatico. Dopo la requisitoria della pubblica accusa, il processo è stato quindi rinviato al 9 febbraio per gli interventi dei difensori.

Con la sentenza di primo grado (di cui ora la Procura Generale di Catanzaro ha chiesto la conferma), il Tribunale collegiale di Vibo aveva anche ordinato la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, nonché dell’intero capitale sociale, e relativo compendio aziendale, delle società: “Briatico Eolie srl”; Horacle srl; S. D. Calcestruzzi di Surace Domenico srl.

Le parti civili

Gli imputati condannati per il reato di associazione mafiosa o per reati aggravati dalle finalità mafiose erano stati condannati in primo grado anche al risarcimento del danno – da liquidarsi in separata sede civile – nei confronti delle costituite parti civili: associazione antiracket e antiusura della Provincia di Vibo Valentia (avvocato Giovanna Fronte), Alilacco Sos impresa (avvocato Lavigna), Ministero dell’Interno e commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (Avvocatura dello Stato con l’avvocato Maria Vittoria Rosignolo), Regione Calabria (avvocato Lucio Romualdo), Provincia di Vibo Valentia (avvocato Vincenzo Sgromo), Comune di Vibo Valentia (avvocato Rosario Rocchetto), Comune di Parghelia (avvocato Paolo Del Giudice) e Comune di Briatico (avvocato Roberto La Scala). Parti civili anche gli imprenditori: Giuseppe e Antonino De Masi (assistiti dall’avvocato Giacomo Saccomanno), Francesco Cascasi (avvocato Saccomanno), Salvatore Barbagallo (testimone di giustizia) e Lucia Romano (avvocato Antonio Panella). Il solo Pantaleone Mancuso è stato condannato in primo grado al risarcimento del danno – da liquidarsi in separata sede – nei confronti degli imprenditori Giuseppe De Masi, Antonino De Masi e Francesco Cascasi.

Il troncone con rito abbreviato

Parallelamente al processo celebrato in primo grado con rito ordinario, oggi si è tenuta una nuova udienza anche per il troncone di “Costa Pulita” proveniente dall’abbreviato e che arriva in appello dopo un annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. In questo caso gli imputati sono: Sergio Bagnato, ex consigliere comunale di maggioranza a Briatico nell’amministrazione Prestia sciolta per mafia (concorso esterno in associazione mafiosa l’accusa per lui, mentre ammonta a 3 anni, un mese e dieci giorni la precedente condanna annullata con rinvio dalla Cassazione); Leonardo Melluso (cl ’65), di Briatico, indicato quale capo dell’omonimo clan (6 anni per lui la precedente condanna); Simone Melluso, di Briatico, figlio di Leonardo (7 anni nella precedente sentenza d’appello); Emanuele Melluso, di Briatico, pure lui figlio di Leonardo (6 anni e 10 mesi nella precedente sentenza d’appello, per lui annullamento con rinvio per un solo capo d’imputazione). In tale troncone del processo “Costa Pulita”, il pm Annamaria Frustaci ha chiesto alla Corte d’Appello la riapertura dell’istruttoria dibattimentale dando avviso alle parti del deposito di alcuni atti. Anche in questo caso il processo è stato rinviato al 9 febbraio.

Il collegio di difesa

Nel collegio di difesa degli imputati figurano gli avvocati: Giuseppe Bagnato, Giovanni Vecchio, Diego Brancia, Francesco Muzzopappa, Francesco Calabrese, Vincenzo Brosio, Marco Talarico, Daniela Costa, Michelangelo Miceli, Michele Accorinti, Patrizio Cuppari, Tiziana Barillaro, Paride Scinica, Vincenzo D’Ascola, Daniela Garisto, Enrico Giarda, Romualdo Truncè e Romolo Villirillo.