I carabinieri della stazione di Bisignano hanno notificato tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.D., C.V. e F.T., poiché ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, truffa in danno del servizio sanitario nazionale, ricettazione, falsità materiale commessa dal privato e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Si tratta di uno stralcio dell’operazione Fentanyl portata a termine lo scorso 2 ottobre. Le misure sono state emesse dal tribunale di Castrovillari.