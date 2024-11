Nell'ordinanza viene indicato come presunto mandante dell'omicidio dell'avvocato Pagliuso a Lamezia

H a n e g a t o q u a l u n q u e t i p o d i c o i n v o l g i m e n t o n e l l ' o m i c i d i o d e l l ' a v v o c a t o F r a n c e s c o P a g l i u s o L u c i a n o S c a l i s e , m e m b r o d e l l ' o m o n i m a c o s c a . N e l l ' o r d i n a n z a d e l l ' o p e r a z i o n e R e v e n t i n u m S c a l i s e v i e n e i n d i c a t o c o m e i l p r e s u n t o m a n d a n t e d e l l ' a s s a s s i n o m a t u r a t o p e r p u n i r e i l n o t o p e n a l i s t a d e l l ' a v e r e s c e l t o d i d i f e n d e r e i M e z z a t e s t a , c l a n r i v a l e . D a l c a r c e r e d i T e r n i n e l q u a l e s i t r o v a d e t e n u t o L u c i a n o S c a l i s e , d i f e s o d a g l i a v v o c a t i C h i o d o e L a r u s s a , h a r i s p o s t o a l G i p n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d i g a r a n z i a n e g a n d o o g n i a d d e b i t o . I s u o i l e g a l i h a n n o c o n t e s t a t o e c h i e s t o l ’ a n n u l l a m e n t o d e l l ’ o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e a s s e r e n d o l a g e n e r i c i t à d e l l e a c c u s e .