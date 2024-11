Nuovo provvedimento di sequestro ai danni di un esponente della cosca Sia-Procopio-Tripodi attiva nel soveratese. Tra i beni sequestrati c'è anche un night

Beni per un valore di 2,2 milioni di euro sono stati sequestrati e confiscati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro che ha eseguito un provvedimento richiesto dalla Dda di Catanzaro ed emesso dal tribunale del capoluogo calabrese.

Il destinatario della misura, Salvatore Pannia di 49 anni, è stato arrestato nel luglio del 2012 con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e gli inquirenti lo ritengono organico alla locale di ‘ndrangheta dei “Sia-Procopio-Tripodi”, che opera nel soveratese. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe avvicinato i titolari di un esercizio commerciale di Soverato, richiedendo del denaro come “contributo per il sostentamento degli amici, finiti in carcere nel dicembre 2015 durante l’operazione “Showdown”.

Le nuove indagini avrebbero consentito di ricostruire gli interessi economici del soggetto il quale anche attraverso fittizie intestazioni, gestiva diverse attività commerciali e imprenditoriali, fra cui un esclusivo night club” a Montepaone.



Nell'analisi del patrimonio i finanzieri avrebbero rilevato una “netta sproporzione” tra i beni risultati nella sua effettiva disponibilità ed il suo tenore di vita, rispetto ai redditi dichiarati e alle attività ufficialmente svolte.



Tra i beni oggetto del provvedimento di sequestro e confisca ci sono, infatti, quote societarie, tre complessi aziendali a Montepaone, un fabbricato, tre automezzi (due autovetture di cui un’Audi A7 3.0 tdi ), quote societarie e diverse disponibilità bancarie e finanziarie.