Attenzionati i comuni di Cariati, Mandatoriccio, San Giovanni in Fiore e Colosimi

Il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine e i commissari straordinari dei comuni di Cariati e Mandatoriccio. Al centro della discussione le ripercussioni, in alcuni comuni della provincia bruzia, della inchiesta denominata Stige condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

In particolare è stato rilevato il coinvolgimento di alcuni ex amministratori pubblici ed imprenditori di Cariati, Mandatoriccio, Colosimi e San Giovanni in Fiore. Per questo, il comitato ha deciso di attenzionare le attività svolte da questi comuni negli ultimi anni per verificare l'esistenza di eventuali procedure irregolari da porre al vaglio della magistratura.