I militari hanno identificato nell'oggetto metallico una grossa bomba aerea americana inesplosa, pesante oltre 220 chili

Un ordigno bellico e' stato trovato durante i lavori di scavo per il ripristino di un metanodotto, nel comune di Davoli (Cz) in localita' "Malandrano". Allertati i Carabinieri della Compagnia di Soverato e la Prefettura di Catanzaro, e' stato richiesto l'intervento degli specialisti dell'Esercito.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti dell' 11esimo reggimento Genio di Foggia, competente per territorio, in particolare il Nucleo Artificieri distaccato dalla 2a compagnia Guastatori di Castrovillari (CS). I militari hanno identificato nell'oggetto metallico una grossa bomba aerea americana inesplosa, pesante oltre 220 kg. Gli stessi artificieri hanno provveduto immediatamente a disporre la chiusura di un metanodotto in via precauzionale adiacente al luogo di rinvenimento dell'ordigno, e hanno verificato le condizioni del sito e lo stato degli inneschi provvedendo ad ancorare la bomba al suolo, per evitarne ogni possibile movimento.

La Polizia Locale e i Carabinieri stanno assicurando la continua vigilanza della zona e dell'ordigno, per motivi di sicurezza. Nei prossimi giorni gli Artificieri dell'Esercito effettueranno nuove verifiche sul posto e verranno concordate con la Prefettura le linee guida per il disinnesco e la rimozione. (AGI)