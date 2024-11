Il sindaco di Firmo (Cosenza), Gennarino Russo, ha emanato un'ordinanza di interdizione di una vasta area di territorio per la presenza di un ordigno bellico inesploso. L'ordigno è stato scoperto in Contrada Chiuse, all'interno del perimetro di un terreno agricolo privato. L'area è stata interdetta «a tutte le persone non autorizzate, per un raggio di 500 metri dal punto di rilevamento dell'ordigno». Per ragioni di sicurezza, il sito verrà presidiato fino alle ore 20 dagli agenti di polizia municipale e, successivamente, per tutta la notte dalla Protezione Civile.