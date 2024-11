L’automobile in uso alla moglie del primo cittadino è stata distrutta. Indagini in corso

Grave atto intimidatorio ai danni del sindaco di Taurianova, Fabio Scionti. Ignoti, nella notte, hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno sotto la vettura in uso alla moglie del primo cittadino, posizionata nei pressi dell'abitazione. L’auto, una Toyota yaris, è stata completamente distrutta ma per fortuna, nell’area non circolavano persone o veicoli.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Indagini in corso da parte della Dda per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. Scionti, ingegnere, ricopre la carica di consigliere metropolitano e dirigente del settore Lavori pubblici della Regione. Membro del Partito democratico, è molto vicino a Nicola Irto.