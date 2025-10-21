Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario), sono impegnate dal pomeriggio di ieri nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa in località Marina di Curinga.

La persona scomparsa è Ferdinando Rossi, 74 anni, residente nel comune di Sinopoli. A denunciare la scomparsa è stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che incontrava abitualmente il signor Rossi in parrocchia. Nel corso delle prime indagini, è stata rinvenuta nel pomeriggio l’autovettura dell’uomo, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è stato inviato anche l’automezzo Af/Ucl (Unità di comando locale) con personale Tas (Topografia applicata al soccorso), incaricato del coordinamento delle operazioni.

Alle attività di ricerca partecipano inoltre i Carabinieri della locale Stazione, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal sindaco di Curinga e i volontari della Croce Rossa Italiana. Le ricerche sono tuttora in corso.

Chiunque avesse informazioni o segnalazioni utili sull’avvistamento della persona scomparsa è invitato a contattare immediatamente, tramite il 112, i Carabinieri della Stazione di Curinga o la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Catanzaro.