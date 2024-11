Il gup distrettuale di Catanzaro ha rinviato a giudizio Orlandino Greco, ex consigliere regionale con la lista “Oliverio presidente” ed ex sindaco di Castrolibero, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio.

Stesso provvedimento anche per Aldo Figliuzzi, ex assessore di Castrolibero. Gli illeciti contestati agli imputati si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2013.

Secondo l'accusa, i successi elettorali di Greco a Castrolibero nel 2008 e nel 2013 sarebbero stati ottenuti grazie al sostegno elettorale ricevuto, in cambio di denaro e assunzioni, dal gruppo criminale guidato da Michele Bruni, alias Bella bella, e dal clan Rango-Zingari.