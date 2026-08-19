Il gip di Bari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l’autore del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni.

La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all’ospedale di Trebisacce ed era poi morta a causa delle profonde ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo.

Contestualmente alla convalida del fermo e all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, il giudice si è dichiarato incompetente per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari, competente per il prosieguo del procedimento.

Metvelaj era stato fermato nel porto di Bari, dove era stato intercettato mentre tentava di fare ritorno nel suo Paese.