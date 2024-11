Il corpo è stato scoperto da una congiunta che ha allertato i carabinieri. Si indaga per ricostruire la dinamica precisa del mortale incidente domestico

Un'anziana donna di 99 anni è morta oggi in un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione a Cenadi, in provincia di Catanzaro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Soverato, intervenuti dopo l'allarme lanciato da una congiunta della vittima, la donna si sarebbe ustionata ad una stufa, accesa per riscaldare la casa. È stata la parente della vittima, non vedendola, ad accorgersi dell'accaduto ed a chiedere l'intervento dei soccorritori. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.