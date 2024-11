Chiesto l’inserimento dell’ospedale di Cariati nella rete ospedaliera regionale mentre domani, nel primo pomeriggio, il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina sarà al “Vittorio Cosentino” per un sopralluogo. E, l’aspetto ancora più importante, è che se non dovessero essere rispettate le legittime rivendicazioni della sindaca jonica, le prospettive saranno quelle della consegna della fascia tricolore al presidente della Repubblica. Sono le osservazioni contenute in una nota diffusa poche ore fa dal sindaco Filomena Greco all’indomani dell’incontro avuto ieri in sede di conferenza dei sindaci.

L’amministratrice inoltre ha «suggerito che i comuni versino a beneficio dell’istituzione conferenza dei sindaci una quota finanziaria da destinare alla nomina di consulenti tecnici chiamati a formulare una proposta per la redazione dell’atto aziendale che sia a supporto dello stesso commissario dell’Azienda sanitaria provinciale e che tenga conto dei bisogni dei territori di una provincia così vasta come quella di Cosenza».

Infine, è stata preannunziata la volontà della giunta Greco di impugnare l’atto amministrativo del decreto del commissario che non prevede la re-immissione del nosocomia nella rete ospedaliera. Prossima una nuova assmblea dei sindaci entro i prossimi 15 giorni «superato il quale tutti i sindaci, oggettivamente impossibilitati a garantire risposte ai propri cittadini soprattutto nel rispetto dei diritti fondamentali come quello alla salute, dovranno dimettersi consegnando insieme la fascia tricolore del proprio comune nelle mani del Presidente della Repubblica».