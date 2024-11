Il presidente della giunta regionale: «L’obiettivo è prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di costruzione della struttura»

Il presidente della giunta regionale Mario Oliverio ha sottoscritto ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Reggio Calabria, il “Protocollo di Legalità” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in relazione all'affidamento in concessione di costruzione e gestione dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, tra Regione Calabria, Prefettura e Asp di Reggio Calabria.



Il Protocollo è stato firmato alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Marco Minniti, dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, dal commissario straordinario dell’Asp Giacomino Brancati, dal subcommissario “Ospedale della Piana di Gioia Tauro” Luciano Modica, delegato del commissario Saverio Ruperto, ed ancora dai rappresentanti della Direzione Territoriale del Lavoro, dalle organizzazioni sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil.



«E' questo un atto, importante, che ha il significato di un concorso di energie, e che consente di imprimere velocità al percorso di realizzazione dell'Ospedale della Piana di Gioia Tauro- ha detto il presidente Oliverio- . Finalmente, con il Protocollo si fa, come necessario, chiarezza e si mette al riparo sul piano della legalità il percorso, in relazione al monitoraggio, alle garanzie, accelerando la procedura per la costruzione dell'opera. Oggi si apre la fase operativa. Dopo la sottoscrizione - ha spiegato ancora - nei prossimi giorni il responsabile del Dipartimento Infrastrutture emetterà l'ordine di servizio all'impresa per la redazione del progetto definitivo, sul quale sarà convocata la conferenza dei servizi; l'impresa appaltante dovrà presentare la progettazione esecutiva e quindi si avrà l'apertura del cantiere».



Ha poi aggiunto: «Questa è una delle tre nuove strutture sanitarie di cui si doterà la Calabria - ha ripreso Oliverio - insieme agli ospedali di Vibo Valentia e della Sibaritide che permetteranno un salto di qualità nell’organizzazione dei servizi sanitari»